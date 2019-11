Liverpool-Napoli, probabili formazioni de Il Mattino: "Lozano out, Di Lorenzo adattato e il ritorno di Fabian"

Secondo i colleghi dell'edizione odierna de Il Mattino, sarà un Napoli diverso quello che si vedrà in campo contro il Liverpool all'Anfield Road nella 5° giornata del girone E di Champions League, dove attualmente gli azzurri sono ancora al primo posto. Probabile che Ancelotti ritorni al 4-4-2 contro i Reds di Klopp. Ancora out Ghoulam, con Mario Rui che non è al meglio. Ecco quindi la probabile formazione secondo Il Mattino:

Napoli (4-4-2): Meret, Maksimovic, Koulibaly, Manolas (Luperto), Di Lorenzo, Callejon, Allan, Fabian, Zielinski, Insigne, Mertens.