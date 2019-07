Liverpool-Napoli 0-3, Gazzetta: gli azzurri sono stati un bel vedere, una prestazione che dà ancora più valore alla squadra

Notizie di Calciomercato - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta la vittoria del Napoli sul Liverpool:

"Per questo la prestazione del Napoli acquista valore seppur in estate, perché l’avversario per quanto non brillante non ha mai regalato niente. E dalle giocate intelligenti di Callejon, mediano per l’occasione, dall’intensità di un Di Lorenzo sempre più a proprio agio, e la brillantezza di un Verdi sempre voglioso di mettersi in mostra, il Napoli è stato un bel vedere. A quattro giorni da una prestazione, contro la Cremonese, che aveva acceso più di una perplessità, Ancelotti mostra di avere il polso della situazione e porta i suoi a una piccola impresa, clamorosa in questa strana estate"