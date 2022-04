Lite Spalletti-Edo De Laurentiis: la scelta di ADL che spiazza tutti

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha raccontato un po' come è il clima in quel di Castel Volturno. Ieri c'è stata la visita del presidente Aurelio De Laurentiis che ha parlato con Spalletti, squadra, staff medico e tecnico. Il patron ha poi preso una decisione sulla lite avvenuta in treno tra il mister ed il vice presidente Edo De Laurentiis.

"Gli attriti sorti, anche a distanza, tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti sono stati messi da parte. Come anche gli strascichi dell’acceso confronto di domenica sera in treno tra il tecnico e il vice presidente Edo De Laurentiis. La priorità per il patron azzurro in questo momento è quella di ricompattare la squadra. Ma c’è anche l’obiettivo, e non è di secondo piano, di approfondire ogni aspetto legato alla squadra. Al termine del campionato, poi tirerà le somme. Nel rapporto con l’allenatore ,che è blindato fino al 2023 con opzione a favore del club per la stagione successiva (ingaggio di quasi tre milioni a stagione). Come pure in relazione al progetto di rifondazione con un gruppo che per molti aspetti appare ormai al capolinea in azzurro".