Lista Napoli, Repubblica rivela i nomi di chi rischia l'esclusione

L’obiettivo del Napoli, in questa parte finale di sessione di calciomercato, è quella di sfoltire un po’ l’organico.

Diego Demme

Demme o Zielinski potrebbe uscire dalla lista campionato

Come ricorda La Repubblica Napoli, andranno fatte delle scelte non soltanto per la lista Champions (due nuovi acquisti resteranno fuori) ma anche per quella del campionato dove proprio Demme rischia l’esclusione (a meno che non ci sia una rottura definitiva con Zielinski, ma ieri il polacco ha avuto un colloquio con Mazzarri e dovrebbe giocare contro la Lazio). Demme, intanto, sarà a disposizione per la trasferta di domenica all’Olimpico contro la Lazio.

