Lista Champions Napoli, CorSport: Zielinski rischia di essere escluso

Napoli Calcio - Piotr Zielinski rischia di restare fuori dalla lista Champions League si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Se per la lista di serie A non ci sono dubbi sull'esclusione di Demme, per quella Champions c'è il rischio che a restare fuori sia il polacco. Non è da escludere che sulla scelta possa pesare anche il mancato rinnovo di contratto.

Lista Champions Napoli

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport;