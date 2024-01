Lira Tv, Esposito: "Il rigore su Simeone ha condizionato la gara! Invito Rocchi a vedersi la gara, certi atteggiamenti non convincono"

Antonio Esposito, giornalista di Lira Tv, nel post gara di Napoli-Salernitana ha criticato l'arbitraggio di Marinelli.

"Quello non è fallo? Fatemi capire perché può darsi che non capisco niente. Chiedo a voi che siete uomini esperto di calcio. Invito il signor Rocchi a valutare i 96 minuti complessivi di Napoli-Salernitana, perché ci sono determinati atteggiamenti arbitrali che non convincono... Qui nessuno se la prende con gli arbitri da un momento all'altro. Nessuno mette in dubbio il tocco di Fazio su Simeone, ma l'attaccante argentino aveva già tirato e il pallone era pure arrivato in curva. Quando mai il VAR interviene su contatti così minimi! Anzi, il regolamento in questi casi protegge il difensore perché commette il cosiddetto "intervento genuino". È stato concesso un rigore generoso che ha condizionato la partita!"