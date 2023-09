Notizie Calcio Napoli - Se Natan dovrà ancora aspettare per il debutto dal primo minuto, Genoa-Napoli sembra invece essere l’occasione perfetta per Lindstrom considerando anche l’infortunio di Politano. E in effetti il danese, come riporta La Repubblica oggi in edicola, è già in preallarme e va dritto verso una maglia da titolare. Dovrà battere la concorrenza di Elmas e Raspadori entrambi in grande spolvero in nazionale, ma sembrano esserci tutti i presupposti.