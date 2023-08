Calcio Napoli - Jesper Lindstrom subito titolare contro la Lazio? Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno:

"Garcia oggi lo attende a Castel Volturno per includerlo in gruppo, Lindstrom è pronto per mettersi a disposizione dell’allenatore, sabato dovrebbe andare in panchina contro la Lazio. A Castel Volturno ci sono le porte girevoli, per uno che entra c’è un altro che esce e Lozano è sempre più vicino al Psv Eindhoven".