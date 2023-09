Lindstrom titolare col Genoa? Gazzetta: è l'ora di Jesper, sta imparando il calcio di Garcia

È l’ora di Jesper Lindstrom. L’ultimo acquisto di Aurelio De Laurentiis, il più costoso dell’estate, sembra vicino all’esordio dal primo minuto con la maglia del Napoli. Lo annuncia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Lindstrom è già rientrato e da lunedì si allena regolarmente a Castel Volturno con i compagni:

"Per la soddisfazione di Garcia, sta accumulando allenamenti con i compagni e sta cominciando a conoscere il tipo di calcio che vuole il tecnico. E inoltre con la sua Danimarca ha sommato minutaggio per avvicinarsi alla forma migliore. L’allenatore dovrà valutare le condizioni di tutti i nazionali, per poi valutare chi schierare sabato contro il Genoa"