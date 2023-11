Lindstrom sostituisce Politano? CorSport: ha una chance, ma deve dimostrare un dettaglio

Ultime notizie Napoli - Matteo Politano ha avuto sempre un’alternativa sulla fascia destra in casa Napoli: prima c'era Hirving Lozano e ora c'è Jesper Lindstrom, così come Eljif Elmas e Giacomo Raspadori. Ma domani chi gioca dal 1'? Ne parla il Corriere dello Sport.

Politano è per caratteristiche quello che meglio di chiunque può adagiarsi su quella corsia:

"è sua ma fino a un certo punto (892'): in campionato ne ha cominciate otto, in Champions tre, quando ha dovuto recuperare, è toccato ad Elmas (a Genova), a Raspadori (a Bologna) e a Lindstrom (a Lecce), che diventa un pretendente per domani sera, se avrà dimostrato di essere entrato nel tridente di Garcia, assicurando le due fasi"