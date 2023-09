Lindstrom cerca spazio, CorSport: è destinato ad averlo, ha quattro doti che lo confermano

Ultime notizie Napoli - Il Napoli ha delle certezze e qualche fenomeno, poi alcuni nuovi acquisti come il danese Jesper Lindstrom. Ne parla il Corriere dello Sport.

Lindstrom ha qualità, colpi, velocità e duttilità e sembra destinato a conquistare sempre più spazio:

“Soprattutto nell’ottica di un’impronta tattica che continua a calcare tracce profonde di 4-2-4 in fase offensiva. Il danese ha esordito con la Lazio con pochi allenamenti alle spalle, e ciò significa che Garcia ci crede, ma è anche vero che è un giocatore pronto, un nazionale con esperienza in Champions e in Bundesliga”