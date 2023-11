"Limiti di gioco e fisici, finisce travolto". Anche Di Lorenzo affonda, voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Napoli-Union Berlino 1-1, di seguito le pagelle del difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo.

Napoli-Union Berlino 1-1, pagelle Di Lorenzo

Gazzetta dello Sport 5

Spinta e impegno non mancano mai, ma si vede che non gli riescono le cose di prima. Limiti di gioco e fisici. Non supera Roussillon.

Corriere dello Sport 5

Buon lavoro offensivo per 45 minuti, compreso l’assist con fallo per Anguissa; poi perde le misure anche lui e finisce travolto dal tornado Becker.

Il Mattino 5,5

Si sacrifica nel dare sostegno a Politano. Più ala che terzino, poca fase difensiva, quasi sembra una linea a tre. Ma nell’assalto della ripresa pure lui finisce nelle nebbie.

Tuttosport 6

Parte bello propositivo e grintoso, chiude un po’ in affanno. Anche perché quando il Napoli perde equilibrio diventa difficile metterci una pezza.