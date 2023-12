Liga, Tebas: "De Laurentiis ha aperto alla Superlega? E' uno che tratterebbe su tutto"

Notizie calcio. Javier Tebas presidente della Liga, acerrimo rivale di Florentino Perez e strenuo oppositore della Superlega, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.

Tebas ha parlato anche di De Laurentiis, che ieri ha sostenuto di essere pronto a dialogo per la questione Superlega.

«Mi permetta di divagare: quelli di A22 hanno dedicato grandi attenzioni a spiegare il formato della loro nuova competizione, ma non hanno detto granché sulla governance della stessa. Per esempio: varrà la regola un club-un voto? Sospetto di no, perché questo non è il criterio che piace al presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Per lui i più ricchi devono pesare più dei poveri. Dovrebbero spiegare come si organizzeranno e come sarà diviso il denaro che incasseranno».

Parlano di un torneo a 64 squadre, troveranno consenso? «Mi sembra impossibile, soprattutto pensando che ha risposto in maniera negativa anche il governo inglese. Se non sbaglio l’unico che ha mostrato interesse è il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, uno che tratterebbe su qualsiasi cosa, anche se gli proponessero partite di 30 minuti. In compenso il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, è stato chiaro, ha reagito rapidamente e in forma contundente».