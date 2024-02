Libero su Osimhen: squadra ostaggio di un assente. Quest'anno Victor è di troppo al Napoli e si vede

Napoli Calcio - Il quotidiano Libero scrive sulla vicenda Osimhen:

"Il Napoli è in una condizione critica in classifica e si parla di Osimhen. Praticamente la squadra è in ostaggio di un assente. Bene ha fatto Mazzarri a non chiamarlo per una sfida in cui ci vuole testa prima che corpo, anche se di riflesso così sottolinea il paradosso per cui il club non ha potuto utilizzare il suo miglior giocatore da quando lo ha accontentato economicamente.

E tanto dovrebbe bastare per dare una morale a questa storia. È una storia nata male che, con il senno di poi, si sarebbe dovuta chiudere in estate con la cessione al miglior offerente. Quest’anno di Osimhen al Napoli è di troppo e si vede".