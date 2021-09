Libero - Spalletti è un uomo felice nonostante fosse la seconda scelta dopo Conceicao: ha una dote unica rispetto ad altri

Napoli calcio - L'edizione odierna di Libero scrive: "Nel Napoli capolista c’è tutta la leggerezza di Luciano Spalletti. È un uomo nuovo, felice di essere dov’è e dell’incarico che ha ricevuto, nonostante fosse una seconda scelta. Sarebbe stato un errore preferirgli Sergio Conceiçao, ora forse se ne è reso conto anche De Laurentiis. Qualsiasi direttore di azienda aspetta di entrare e capire prima di agire. Spalletti invece sa individuare i difetti di una squadra prima di allenarla, è da sempre una sua dote. Così quando firma il contratto sa già cosa fare. Non a caso è l’unico a non chiedere tempo come tanti altri allenatori: arriva, sistema e ottiene risultati. Il dubbio, il solito, è se riuscirà a mantenerli sul lungo periodo: anche con l’Inter era partito con un filotto di 4 vittorie e un pareggio, ma soprattutto di 16 partite senza perdere, poi strappò il quarto posto all’ultima giornata in casa della Lazio. Però questa rosa è una delle migliori che siano mai capitate a Spalletti".