Libero - Senza Giuntoli il Napoli ha perso idee di mercato: si pensa di riciclare Bernardeschi

"Il Napoli ha fatto della programmazione un mantra e grazie ad essa è arrivato allo scudetto. Ma ora che non c’è più Giuntoli, il garante del metodo, sembra essersi un po’ perso. Dopo Kim, il piano era vendere rapidamente Zielinski e Lozano, i due in scadenza 2024: sono ancora lì. Può darsi anche che restino fino all’estate prossima, ma perdersi Samardzic non è da Napoli. Per rimpiazzare il coreano in difesa c’è un po’ di confusione. Troppe idee dietro, poche davanti, dove si pensa di riciclare Bernardeschi, sfumato un anno fa e di ritorno da Toronto".