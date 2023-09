Libero - Sarà Raspadori il primo centravanti della Nazionale di Spalletti: svelato il motivo

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Libero scrive su Raspadori:

"In attesa dell’avvento di Scamacca o del salto di qualità di Retegui, il centravanti sarà Raspadori. Come mai contro la Macedonia? Spalletti ipotizza una gara in spazi angusti contro una difesa chiusa, cioè il pane dell’attaccante del Napoli e la criptonite di Immobile.

Meglio usare il biancoceleste contro la più offensiva Ucraina, ci sarà più prato in cui correre. Raspadori, oltre ad alzare il tasso tecnico, migliora il pensiero creativo della Nazionale, invitando anche gli altri azzurri a pensare mentre giocano e non solo ad eseguire il copione".