Libero - Raspadori si è liberato psicologicamente dalla presenza di Osimhen

Calcio Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Libero scrive su Giacomo Raspadori:

“Dicevamo di Raspadori: ha risolto quasi subito, dopo appena 13 minuti, una situazione che sarebbe potuta diventare via via ingarbugliata. Sfruttando la pressione alta imposta dal rientrante Anguissa. Liberato psicologicamente dalla presenza di Osimhen, infortunato e in Nigeria per motivi personali, Raspadori sta agendo in posizione centrale, da finto nueve, e muove con intelligenza il reparto avanzato di Garcia. Una soluzione tattica che piacerà molto anche a Spalletti".