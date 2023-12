Libero - Per Mazzarri sta diventando un dramma professionale, aveva detto di non essere polemico e ora rischia di non portare il Napoli in Europa

L'edizione odierna di Libero critica Mazzarri. Aveva detto di essere un uomo nuovo, invece rieccolo espulso e polemico. E adesso rischia di non portare il Napoli in Europa Per Mazzarri sta diventando un dramma professionale, mentre De Laurentiis mette le mani avanti.

Il Napoli bloccato sullo 0-0 dalle parete di Di Gregorio. La squadra di Mazzarri ci mette tutto l’impegno possibile per passare in vantaggio. Con Anguissa quasi ci riesce, poi è un concerto di Kvara molte volte interrotto da alcune note stonate. Falli, fischi arbitrali discutibili, nervosismo impediscono all’estro del georgiano di mettere la firma sulla partita.

Il Napoli rischia anche di perdere dopo un contropiede (l’ennesimo) subito, arriva il cross in area che pesca Colpani. Il fantasista del Monza con il tiro trova la mano di Mario Rui (troppo larga per non essere fischiata) e Di Bello indica il dischetto. Pessina davanti a Meret diventa di sasso e spara debole alla sinistra del portiere che salva risultato, Napoli e Mazzarri.

Ci vuole calma, quella che il Napoli non ha più. La perde pure Mazzarri che, in sede di presentazione, aveva allegramente giurato che non si sarebbe mai più lamentato degli arbitri. Diceva di essere un uomo nuovo, invece rieccolo espulso e polemico. D’altronde i punti non arrivano e l’idea che nulla si possa sistemare si fa pesante. Da salvatore della patria a parte in causa di una storica mancata qualificazione europea è un attimo. Mentre De Laurentiis mette le mani avanti, per Mazzarri sarebbe un dramma professionale“.

Alla sera è il turno della capolista del campionato contro un Genoa che ha già fermato la Juve. Stesso risultato, sviluppo diverso. L’Inter spreca il vantaggio di Arnautovic, il Genoa annusa i tre punti e ci prova più volte dopo il gol di testa di Dragusin. Un pareggio che l’Inter a +5 sulla Juve che gioca stasera contro la Roma. Per Savelli il pareggio è un buon risultato in fondo:

“L’Inter soffre l’assenza di quattro titolari, come è normale che sia. Solo che, a differenza di altre, lo fa in silenzio. Sblocca una partita complicatissima, spreca il vantaggio ma, anche se manca ossigeno, mantiene la calma. E accetta 1) la fatica, 2) l’idea di pareggiare a Marassi. Come aveva dimostrato contro la Juventus, l’Inter sa che in certi casi un punto vale una vittoria“.