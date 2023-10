Libero - Osimhen si tiene buoni i tifosi ma con De Laurentiis sarà tutta un’altra partita

Calcio Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Libero scrive su Osimhen:

"Il caso del video su Tik Tok ha dato il via a una guerra fredda tra il club e il Osimhen, con quest’ultimo che si aspettava delle scuse mai arrivate: ora il futuro è un’incognita. Intanto il nigeriano ha pensato bene di tenersi buono l’ambiente: «Non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco e l’amore per la maglia è incrollabile». In campo promette di essere il solito Osimhen, ma fuori quella con De Laurentiis sarà tutta un’altra partita".