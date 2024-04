Libero - Open Var è stato un autogol: gli arbitri pronti a tutto per difendersi

Ultime notizie - Open Var è stato un autogol scrive questa mattina il quotidiano Libero che punta il dito contro la trasmissione di Dazn che svela tutti gli audio tra il direttore di gara e la sala Var di ogni sfida della nostra serie A:

"Va a finire che rendere pubblici gli audio è stato un autogol, si stava meglio nell’ignoranza. Non resta che rassegnarci al fatto che il calcio italiano è in mano a una sorta di “cricca” che si sente indispensabile e per la quale non vale la logica del “chi sbaglia paga”…

Assodato che in generale gli arbitri sono “scarsi”, ora emerge che dietro a molti abbagli si nasconde l’intenzione di chi è in sala Var di compiacere – o non dispiacere – il collega di turno in campo.

Nella puntata di Open Var andata in onda domenica sera su Dazn si intuisce che gli arbitri sono disposti a tutto pur di difendersi e non gli importa di fare la figura degli scemi del villaggio.

A Dazn il delegato dell’Aia, Dino Tommasi, ci ha deliziato con le supercazzole: quel che cavolo vogliono fanno gli arbitri e hanno sempre ragione, siamo noi stupidi che riteniamo i casi di Krstovic e Saelemaekers uguali ma dagli esiti ingiustamente differenti. Non contento, il delegato dell’Aia è riuscito anche a sostenere che il contatto Zerbin-Ngonge in Monza-Napoli fosse un “rigorino”, quando a chiunque provvisto di vista e buona fede è palese che Zerbin agganci fallosamente Ngonge".