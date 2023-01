Libero - Il richiamo di Spalletti a non credere ai complotti è rivolto a Napoli più che al Napoli

Calcio Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Libero scrive sulle parole di Spalletti in conferenza:

"Se Inzaghi crede nella rimonta, Spalletti non si nasconde di fronte alla parola “scudetto”, che in caso di successo al Meazza (tutto esaurito) diventerebbe un obiettivo più che un sogno. «Ci giochiamo un grande campionato. Sarà una sfida di squadra ma anche di una intera città. Non crediamo nei complotti. Dobbiamo essere più forti di tutto: scetticismo, pregiudizio, paure». È un richiamo a Napoli, più che al Napoli. Inzaghi, invece, sottolinea «la voglia di accorciare sulla miglior squadra d’Europa». I mister si preoccupano delle rispettive difese ma non sono affatto sulla difensiva"