Libero esalta Di Lorenzo: dalla Lega Pro a capitano del Napoli. Il talento c'è, basta solo cercarlo

Calcio Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Libero esalta Giovanni Di Lorenzo raccontando un po' la sua carriera calcistica:

"Sette anni fa ci avrebbe scommesso zero euro, la cifra che servì al Matera per prelevarlo dalla Reggina in fallimento e schierarlo per due stagioni in Lega Pro. Nel biennio successivo, il terzino passava all’Empoli di Andreazzoli e lo issava dalla B alla A. Di Lorenzo oggi ha 29 anni ed è un terzino di livello continentale. Lo è perché è migliorato costantemente nel tempo, una capacità rara che infatti viene riconosciuta prima dai calciatori-colleghi che dai dirigenti".