Libero - Dybala solo un colpo romantico: non a caso lo cercano due piazze umorali come Napoli e Roma

Calcio Napoli - Il quotidiano Libero definisce l'acquisto di Dybala più romantico che utile perchè tatticamente l'argentino è un numero dieci che oggi nel calcio non esiste davvero più:

"Paulo è un numero dieci classico che il gioco contemporaneo non prevede. Nessun allenatore inserisce più una seconda punta nel suo scacchiere, tantomeno uno che aspetta il pallone per legare il gioco, che moltiplica i tocchi e che non cerca la profondità. Ma proprio perché anacronistico, Paulo resta un colpo romantico, uno che scalda l’ambiente. Infatti le due nuove candidate sono Napoli e Roma, piazze umorali per eccellenza. La prima ha appena perso Koulibaly e ha bisogno di spolverare i sentimenti dei tifosi nell’anno del ritorno in Champions, la seconda vuole cavalcare l’onda della Conference e alimentare il fuoco di Mourinho. Entrambe hanno sondato il terreno"