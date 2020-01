Libero - De Laurentiis ha voluto Gattuso per salvare la stagione, ma anche per il futuro. Altrimenti non avrebbe speso 20 milioni per Lobotka

L'edizione odierna di Libero scrive su Gattuso e Iachini: "Sono abituati a subentrare a campionato già cominciato. Il primo ha ereditato il Napoli come era accaduto con il Milan, il secondo è uno specialista. Era stato ingaggiato in corsa da Empoli e Sassuolo prima della Fiorentina, e ancora prima era capitato altre quattro volte. Si sporcano le mani perché pensano che entrare in corsa sia meglio che stare fermi. E poi anche da giocatori erano abituati, due centrocampisti di sostanza, come confermano i soprannomi, Ringhio e Cagnaccio. De Laurentiis e Commisso li hanno ingaggiati per sistemare la stagione in corso, ma anche per gettare le basi del futuro. Altrimenti il primo non avrebbe speso 20 milioni per Lobotka, il regista richiesto da Gattuso. E il secondo non avrebbe offerto 18 milioni per Cutrone, la prima punta indicata da Iachini come rinforzo indispensabile"