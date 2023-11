Libero - De Laurentiis ha atteso fin troppo prima di licenziare Garcia: pensare che lo aveva scelto personalmente lui

Napoli calcio - Il quotidiano Libero scrive sul presidente Aurelio De Laurentiis e la scelta di puntare di nuovo su Walter Mazzarri:

"Non badano ai sentimenti, preferiscono leggere i numeri a fine annata e valutare se è il caso di continuare o meno. Non a caso l’unico esonero è firmato De Laurentiis, presidente italiano vecchia scuola, con una differenza rispetto al passato: ha fatto di tutto per non licenziare Rudi Garcia. Si è pure trasferito nel centro sportivo.

Ha atteso, fin troppo, per procedere perché l’esonero era un’ammissione di colpa, se è vero che Rudi Garcia lo ha selezionato lui, senza consiglieri. Ma alla fine si è reso conto che il cambio era inevitabile. Il ciclo di Rudi Garcia non solo non era cominciato ma stava anche cancellando quello precedente di Spalletti, ancora aperto stando a come la rosa è stata preservata in estate".