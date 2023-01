Libero attacca Saviano: "Sceneggiata napoletana! Vede complotti del Nord contro il Napoli"

Pochi giorni fa Roberto Saviano, parlando della lotta scudetto in Serie A, aveva dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Da tifoso del Napoli, temo che non ce lo facciano vincere... Temo che si metta in moto la grande macchina che spinge le squadre del Nord".

Libero attacca Saviano

Oggi il quotidiano Libero attacca Roberto Saviano per queste dichiarazioni, titolando: "Sceneggiata napoletana, Saviano già piange sullo scudetto. Lo scrittore partenopeo, tifoso del Napoli, lancia l'allarme su possibili trame contro il club. È l'ennesima prova che riesce a vedere complotti dovunque e inutilmente".

Libero si scaglia contro lo scrittore napoletano, che da anni è bersaglio delle invettive del quotidiano milanese: "Roberto Saviano vede complotti ovunque. Ora anche sul campionato di Serie A. Insomma tra le righe Saviano lancia lì l'ipotesi di un complotto della "macchina che spinge le squadre del Nord" per rovinare la festa al Napoli. I partenopei sono saldamente in vetta alla classifica e finora nessuno ha interrotto la cavalcata del Napoli".