Libero - Al contrario di Allegri, Spalletti ora è un uomo più sereno: non sente più il dovere di vincere che prima si auto-imponeva

Napoli calcio - L'edizione odierna di Libero fa un confronto tra Allegri e Spalletti: "E se Allegri sembra aver perso la sua proverbiale tranquillità durante i due anni sabbatici, si può dire l’opposto per Luciano da Certaldo: il riposo ha restituito al calcio italiano un uomo più sereno, liberato dalle tossine accumulate in precedenza nella Capitale e a Milano, nella Roma e nell’Inter. Il Napoli funziona perché il nuovo Spalletti è ciò che serviva. La sfida, semmai, è mantenere saldo il matrimonio di fronte ai primi risultati negativi. L’impressione è che non senta più il dovere di vincere che prima si auto-imponeva per addobbare una carriera priva del grande trionfo. Sarà il vino, nel senso di impegno mentale da imprenditore".