L’Equipe - Maldini avrebbe voluto Anguissa al Milan. Anche il Marsiglia rimpiange Frank

Calcio Napoli - L'Equipe svela un particolare retroscena di calciomercato che ha visto protagonista Frank Anguissa prima di approdare alla corte di Luciano Spalletti la scorsa stagione. Il centrocampista del Camerun ormai è un pilastro della linea mediana degli azzurri.

Ecco cosa scrive l'Equipe su Anguissa:

"A Napoli non erano molti a conoscere Anguissa quando arrivò l’ultimo giorno di calciomercato estivo 2021. Arrivò in prestito dal Fulham. Ma lo conosceva bene Maurizio Micheli il capo scouting del Napoli quando discusse con Spalletti dei profili tecnici di cui aveva bisogno la squadra.

Lo avrebbe voluto Patrick Vieira al Crystal Palace e piaceva a Paolo Maldini ma il Milan non fece alcuna offerta. Ed è arrivato a Napoli. La scommessa non era azzardata: un prestito di 600mil euro, poi un’opzione di riscatto a 16 milioni di euro, che il Napoli è stato molto felice di far valere".