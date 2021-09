Leicester-Napoli, Politano o Lozano dal 1'? Le ultime

Napoli Calcio - Matteo Politano va dritto verso una nuova maglia da titolare a discapito di Hirving Lozano. Ecco quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno:

Lozano è rimasto a Napoli durante la sosta, il ct del Messico Tata Martino non l’ha convocato perché non è ancora al meglio della condizione. Se dovesse essere in forma, le accelerazioni del Chucky potrebbero essere devastanti.

La zona destra dell’attacco nel gioco delle coppie è una delle più propizie per il Napoli, alternare al massimo dell’energia Lozano e Politano può essere importante per mettere in difficoltà il Leicester. Matteo oggi sembra più in forma del Chucky e il gol contro la Juventus gli ha dato ulteriore entusiasmo