Leicester, Maresca: "Un azzurro da Premier? Mi intriga molto Raspadori! A Garcia serve tempo, alla prima occasione storta scattano i paragoni"

Enzo Maresca, allenatore del Leicester ed ex collaboratore di Pep Guardiola al Manchester City, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino.

Così Enzo Maresca analizza il campionato del Napoli e parla dell’allenatore Rudi Garcia:

«Champions League? Gli azzurri meritavano qualcosina in più nei quarti con il Milan.

Bis scudetto? Sì, ma vincere è difficile e "rivincere" lo è ancora di più. Gli azzurri comunque restano una delle candidate insieme all'Inter e al Milan.

Garcia? Se la scelta è caduta su di lui significa che è stato considerato all'altezza della situazione dal club di De Laurentiis. È chiaro che avrà bisogno di tempo per farsi conoscere. Logicamente non è facile rimpiazzare Spalletti per quello che ha fatto. Anche perché la gente non dimentica ed alla prima occasione storta scattano i paragoni.

Un azzurro da Premier? Mi intriga molto Raspadori per la duttilità dei ruoli che può ricoprire, per alcuni allenatori è molto importante»