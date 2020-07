"Lei è una incompetente, vada a casa ad accudire i figli!", screzio ADL-manager Lega: il motivo

"Lei è una incompetente, vada a casa ad accudire i figli". È l'espressione sessista che, riferiscono alcuni presenti, Aurelio De Laurentiis ha utilizzato nel corso dell'assemblea della Serie A nei confronti di una manager della Lega. A riportarlo è l'edizione odierna di TuttoSport

All'inizio della riunione, Viola Fabri, Chief Operating Financial Officer della Lega, ha sollevato un problema relativo a mancati adempimenti da parte della Ssc Napoli, legati a un calciatore. Secondo testimoni, De Laurentiis ha risposto rivolgendosi alla donna con toni duri. «Il presidente non ricorda l'episodio e non ricorda di aver offeso nessuno», trapela da ambienti vicini a De Laurentiis.