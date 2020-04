Lega-AIC, è guerra sugli stipendi! CorSport: niente accordo collettivo, diversi presidenti puntano a cancellare quattro mensilità dai bilanci

Notizie calcio Napoli - È in alto mare l’accordo tra Lega Serie A e Aic sugli stipendi. Niente intesa né sui tagli né sul congelamento dei salari, come racconta il Corriere dello Sport:

“Se ne riparlerà la prossima settimana, ma un accordo è sempre più lontano. Diversi proprietari puntano a cancellare tutti e quattro quei salari dai loro bilanci. Trovare una linea comune non è stato possibile. Un nuovo tentativo sarà fatto la prossima settimana: lo scenario più realistico è quello di andare avanti con trattative individuali tra società e spogliatoi. C’è chi parla di tagli dal 10% (se si tornerà in campo) al 20% (se non si giocherà più) del lordo annuo; chi invece è più estremista”