Lecce-Salernitana, fermati 5 tifosi granata in possesso di manganelli, mazze e bombe carta: si preparavano per possibili scontri

Ultime notizie calcio - Cinque tifosi della Salernitana ed uno del Lecce sono stati denunciati e saranno daspati dopo la gara di venerdì sera in Salento, perché trovati in possesso di corpi contundenti e artifici pirotecnici.

Lecce-Salernitana, fermati 5 tifosi granata

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino che trovate oggi in edicola, prima di Lecce-Salernitana le forze dell'ordine hanno fermato i tifosi campani che si preparavano ai possibili tafferugli. Sono state ritrovate mazze ferrate, catene in metallo, manganelli, fumogeni e bombe carta: gli agenti della Digos hanno rinvenuto tutto in un involucro nelle campagne lungo il percorso verso il settore ospiti del Via del Mare, gettato in precedenza dal finestrino di uno dei pullman che trasportava i supporter granata non appena la Polizia è stata avvistata.