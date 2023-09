Lecce, Corvino: "Dobbiamo ripetere la stessa partita fatta contro la Juve! Se oggi battiamo il Napoli..."

Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Mattino nell'edizione in edicola oggi a poche ore da Lecce-Napoli. Ecco uno brevissimo stralcio delle sue parole:

Lecce-Napoli che gara è?

"Davide contro Golia. Così come quando martedì abbiamo giocato con la Juventus. La differenza tra noi e gli azzurri è notevole, perché il Napoli ha qualità da tutte le parti. Ma noi con i bianconeri abbiamo tenuto a lungo botta. E oggi dobbiamo ripetere la stessa partita".



Ma Davide ha sconfitto Golia...

"È vero e infatti ne parliamo ancora adesso. Se il Lecce batte il Napoli è più o meno la stessa cosa. Anche perché abbiamo delle assenze importanti. E poi io alla crisi del Napoli non homai creduto: pareggiare a Bologna e con il Genoa non significa stare in difficoltà. Sono due campi difficilissimi".