Leader Koulibaly, Gazzetta: il messaggio social su Napoli è un grande gesto dopo l'ammutinamento. E' uno che non cerca alibi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia Kalidou Koulibaly per il bel messaggio sui social sulla sua Napoli:

"Nessuno finora, dopo l’ammutinamento del San Paolo datato 5 novembre, era riuscito a lanciare un messaggio di pacificazione, interna ed esterna. Per andare oltre brutte prestazioni, tensioni, contestazioni, punizioni, furti e tutto il resto finito in un unico frullatore carico di emozioni vissute di pancia e quasi mai passate dal cervello. Senza voler strumentalizzare nessuno, Koulibaly lancia il messaggio di una Napoli accogliente, che lui e la sua famiglia sentono propria e vivono con serenità, senza paure. Un gesto da applaudire di un grande campione abituato a non cercare alibi in altrui comportamenti e che ben sa anche quali sono gli errori che ha commesso".