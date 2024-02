Leader Anguissa: ecco cosa ha fatto mentre la squadra si giocava la Supercoppa, il retroscena

Napoli Calcio - Frank Anguissa tornerà a disposizione di Walter Mazzarri dopo essere rientrato da qualche giorno dalla Coppa d'Africa. Il centrocampista camerunense, si legge sulla Gazzetta dello Sport, pur dovendo restare lontano dalla squadra per gli impegni in Coppa, durante la Supercoppa Italiana non ha fatto mai mancare il proprio sostegno alla squadra.

Retroscena Anguissa Supercoppa

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport: