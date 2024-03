Le ultime 9 partite di Osimhen col Napoli, ma dovrà congedarsi alla grande

Le ultime 9 partite per Victor Osimhen con la maglia del Napoli. Lo evidenzia La Repubblica oggi in edicola.

Calciomercato Napoli, certo l'addio di Osimhen a fine stagione

Come infatti si legge sul quotidiano oggi in edicola, questo rush finale di campionato saranno anche le ultimissime prestazioni azzurre del pallone d’oro africano prima di un addio annunciato a fine stagione. Tuttavia dovrà congedarsi nel migliore dei modi, dimostrando di meritare il rinnovo con ingaggio da 10 milioni ma in fondo anche per convincere eventuali acquirendi a versare la clausola rescissoria fondamentale per salutare la città che lo ha reso un grande.