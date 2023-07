Napoli-Le Normand, Tuttosport: non solo il prezzo, c'è anche un altro aspetto che preoccupa gli azzurri

Notizie Napoli calcio. Il club di De Laurentiis continua a sondare il mercato dei difensori centrali a caccia dell'ideale sostituto di Kim Min-jae. Al momento il profilo in pole position parrebbe essere quello di Max Kilman del Wolverhampton, ma il Napoli segue con attenzione anche Le Normand della Real Sociedad.

Proprio di Le Normand e dell'interessamento del Napoli ne ha parlato l'edizione odierna di Tuttosport:

Il profilo non dispiace a Garcia, il problema è relativo alla cifra che vorrebbero percepire i baschi: 50 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Una somma stratosferica per un calciatore che a novembre compirà 27 anni, senza che nessun grande club della Liga abbia mai pensato di acquistarlo. Probabilmente per qualche difetto caratteriale che lo porta a reagire troppo spesso con l’attaccante avversario. Se la Real Sociedad volesse discutere il prezzo del cartellino, oltre la clausola, allora il Napoli sarebbe anche disposto ad avviare la trattativa per una somma da 25/30 milioni massimo.