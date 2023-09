Le nazionali svuotano il Napoli di Garcia: ecco quanti uomini della prima squadra si allenano a Castel Volturno

Ultime notizie Napoli - L'allenatore del Napoli Rudi Garcia sta lavorando al Konami Training Center di Castel Volturno, ma ha soltanto otto calciatori di movimento a disposizione. Il gruppo tornerà al completo la prossima settimana.

SSC Napoli, il report

Doppia seduta ieri per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato ricomincerà sabato 16 settembre con il match Genoa-Napoli in programma a Marassi alle ore 20.45 per la quarta giornata di Serie A. Al mattino, sul campo 1, la squadra ha svolto allenamento congiunto con la Primavera disputando una serie di partitine a campo grande. Nel pomeriggio la rosa è stata impegnata in un lavoro di forza in palestra.