Le due richieste di Osimhen per rinnovare con il Napoli: nuovo incontro già domani?

Ultime notizie Napoli - L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ed il procuratore Roberto Calenda non hanno alcuna voglia di sfruttare la strada dello svincolo, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Per tirare fuori lo champagne andranno rivisti i parametri estivi tra il Napoli e Osimhen:

“ADL è volato per Venezia per ritirare un premio: tornerà in tempo per la sfida con il Cagliari, domani al Maradona. Anche Calenda dovrebbe tornare per la partita: se le agende lo consentiranno, potrebbero anche incrociarsi per un bis”