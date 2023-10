L’azzardo della disperazione con cui Garcia ha ripreso Napoli-Milan

Ultime notizie Napoli - Primo tempo del Milan che ha segnato due gol, secondo del Napoli che ne ha rimontati due. Come racconta la Gazzetta dello Sport, pareggio onesto, che non riempie la pancia a nessuno, ma libera la notte dagli incubi pre-Halloween.

Il Napoli dopo un primo tempo pessimo è arrivato sull’orlo del precipizio. Bravo Garcia a ribaltarlo tatticamente (4-2-3-1) e a dargli la spinta per risalire:

"Garcia si gioca l’azzardo della disperazione: 4-2-3-1 con Ostigard, Olivera e Simeone in più. Al 5’ inizia un altro film. Politano tuona in rete. Spinto avanti da Garcia e dal Maradona che si accende, è un altro Napoli. Il Milan, spaventato, ha perso l’autorevolezza del primo tempo. Il Napoli spinge. Un’occasione per parte sui titoli di coda: Calabria e Kvara"