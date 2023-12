Lazio, Simeone nel mirino ma per il momento da Formello negano: i dettagli

La Lazio di Maurizio Sarri cerca rinforzi per il mercato invernale, con Lotito pronto ad accontentare il suo allenatore.

Giovanni Simeone

La Lazio su Simeone

Secondo il Corriere dello Sport, da Napoli è rimbalzato l'interesse per Giovanni Simeone, valutato quando era ancora all'Hellas Verona, ma da Formello negano. Quel che è certo è che Immobile, dopo l'incontro con Fabiani di settimana scorsa, non lascerà la Lazio nel mercato di gennaio. Il futuro incombe però perché a 34 anni le garanzie che il capitano può dare non sono più le stesse.

