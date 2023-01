Lazio, ricorso respinto: Curva Nord chiusa per razzismo nel giorno dell'omaggio a Mihajlovic

Notizie Calcio - Respinto il ricordo della Lazio per la chiusura della Curva Nord per ululati razzisti. Come infatti riporta La Repubblica oggi in edicola, la Corte sportiva d’appello della Figc ha rispedito al mittente il tentativo di opposizione del club bianconceleste.

“Un danno d’immagine incalcolabile per la società biancoceleste: l’Olimpico con la curva chiusa per razzismo nel giorno dell’omaggio a Mihajlovic e delle prime celebrazioni per il compleanno del club, fondato il 9 gennaio 1900 (domani fitto il programma delle iniziative)”, si legge sul giornale di oggi.