Lazio-Napoli: occasione per Ngonge, le scelte di Mazzarri

Napoli - Il Napoli può iniziare a vedere i nuovi acquisti. Con la Lazio occasione per Ngonge che può essere già buttato nella mischia dopo il suo arrivo da Verona nelle ultime ore. A scriverlo è Il Mattino:

C'è Ngonge, però, che è prontissimo: con il Verona ha giocato quasi sempre, dunque potrebbe essere lanciato nella mischia. La Supercoppa d'Arabia restituisce Mario Rui alle prese con dei problemi al piede che lo hanno costretto a fermarsi proprio alla vigilia della finalissima; Mazzocchi e Politano pure con qualche problemi fisico e il solito Demme che pure poteva dare una grande mano in questa final four ma è piombato nei meandri di un guaio muscolare. Tutto l'attacco è in tilt, dunque: l'unico pronto è Jack Raspadori, deluso per essere stato escluso due volte dai titolari in Supercoppa. Domenica tocca a lui.