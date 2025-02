Lazio-Napoli, Corbo non ha dubbi: "Questo episodio ha innescato il 2-2 finale"

Lazio-Napoli 2-2: c’è stato un episodio in particolare che ha segnato la gara e che ha portato al pareggio biancoceleste nel finale secondo Antonio Corbo.

Ecco quanto scrive nel suo editoriale per La Repubblica di oggi:

Il Napoli si è incastrato quando lo stremato Mazzocchi dalla zona alta di sinistra del 3-5-2 ha sollecitato il cambio. Da quelle parti era passati brutti clienti: Isaksen, Nuno Tavares, si prepara ora Lazzari. Bastava forse far alzare dalla panchina Simeone non ruolo su ruolo, ma come variante tattica, in modo da respingere la pressione laziale di Lazzari. Magari di ribaltarla.