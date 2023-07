Lazio, Lotito: "Zielinski? Offerto 20 milioni per un 29 enne in scadenza: adesso farò questa mossa"

Calciomercato Napoli - La Gazzetta dello Sport ha riportato alcune dichiarazioni rilasciate da Claudio Lotito, presidente della Lazio, il quale ha parlato con alcuni tifosi biancocelesti nel ritiro di Auronzo, Il patron ha raccontato anche come è la situazione legata al possibile arrivo alla Lazio del centrocampista Zielinski che ha solo un altro anno di contratto con il Napoli.

Ecco cosa ha detto Claudio Lotito ad alcuni tifosi della Lazio:

"Zielinski? Abbiamo offerto 20 milioni per un giocatore di 29 anni in scadenza di contratto. Ma ora l’offerta scenderà perché se non la accetti così funziona. Berardi? L’a.d. del Sassuolo mi ha detto che costa 35 milioni e mi ha detto di lasciar perdere perché l’anno scorso ha firmato con la Juve e poi strappato il contratto".