Lavoro blando per Kvaratskhelia, il Napoli rivede gli errori di Milano: il day after a Castel Volturno

Rrahmani, Anguissa, Zielinski, Kim, Olivera e Lozano, chi più e chi meno, hanno dovuto invece utilizzare la sfida contro l’Inter per mettere minuti nelle gambe e migliorare la loro condizione. Ne parla Repubblica.

"«Da qui in avanti dovremo allenarci meglio, a San Siro abbiamo mostrato un livello più basso rispetto alle nostre capacità», ha convenuto anche Spalletti. Bando ai processi, però. Il Napoli è ritornato in campo già ieri a Castel Volturno — lavoro blando per Kvara, toccato duro — e domenica (ore 18) a Genova avrà la chance per riscattarsi al completo con la Samp. Rivisti al video con serenità gli errori di Milano. La falsa ripartenza è un rimpianto, forse una lezione, ma non ha fatto danni irreparabili"