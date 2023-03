Lavori allo stadio Maradona da 2,4 milioni: ecco cosa cambia, coinvolto anche De Laurentiis

Ultime notizie calcio Napoli - Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri in esclusiva su CalcioNapoli24, il presidente Aurelio De Laurentiis e il vice presidente Edoardo De Laurentiis ieri hanno fatto visita allo stadio Maradona per seguire da vicino l’andamento dei lavori nelle zone delle tribune e delle varie sale hospitality. Che renderanno l’esperienza al Maradona dei tifosi in quei settori ancora più confortevole e piacevole.

Lavori stadio Maradona: i dettagli

L'edizione oggi in edicola di Repubblica Napoli conferma queste indiscrezioni e aggiunge:

Ci sarà un ulteriore ritocco proprio per l’appuntamento del 23 marzo contro l’Inghilterra. L’investimento è di 1.1 milioni di euro (500 mila a carico della Regione) e riguarderà la tribuna autorità. Sarà creata una vera e propria area hospitality con ben 5 sale che poi saranno sfruttate anche per la vetrina della Champions. Ieri mattina c’è stato un sopralluogo per verificare l’avanzamento dei lavori, a cui ha partecipato pure il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ovviamente coinvolto nell’ammodernamento del Maradona che poi proseguirà nei prossimi mesi (la cifra complessiva è di 2.4 milioni di euro).