Lavezzi: "Consiglio questi due nomi al Napoli: quanto vorrei che Mertens restasse!"

Ezequiel Lavezzi ha rilasciato una lunga intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il Pocho ha parlato del Napoli e non solo. Ecco quanto evidenziato da CN24

Insigne è andato via, Mertens…

«Quanto vorrei che rimanesse. Ha dato tantissimo al Napoli».

Osimhen è un giocatore molto diverso da lei, però l’istinto della profondità è qualcosa che la contraddistingueva.

«Ma lui ha più gol nelle gambe, io giocavo più dietro».

Restiamo in Argentina. C’è qualche prospetto che può interessare il Napoli o altre squadre europee?

«Ne cito due. Exequiel Zeballos, un attaccante del Boca. Poi Santiago Simon del River, un giocatore già pronto»

Rivedrà Napoli e il Napoli. C’è un ricordo che è più vivo degli altri?

«L’ultima partita, la vittoria della Coppa Italia a Roma contro la Juventus. Che serata».

Nel frattempo, il San Paolo ha cambiato nome, oggi porta quello di Diego Armando Maradona. Se lo immagina che cosa proverà quando magari comincerà a commentare una partita di Champions in quel luogo?

«Vi dico la verità: non me lo immagino, non so cosa proverò. Ma ci penso, ci penso tanto».